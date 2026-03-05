Le frisson d’Elden Ring et la mystérieuse promesse de Bandai Namco

On connaît tous ce moment précis. La barre de vie du boss touche à sa fin, les mains deviennent moites, le rythme cardiaque s’emballe. Faut-il utiliser sa dernière fiole de soin ou tenter le tout pour le tout en imprégnant son arme ? Dans un jeu FromSoftware, chercher la bonne fenêtre d’attaque est une véritable obsession, car la moindre petite erreur se paie souvent au prix fort. Cette adrénaline pure, la peur viscérale de devoir tout recommencer en cas d’échec, c’est exactement ce que je viens chercher manette en main. J’entre dans une sorte de bulle où plus rien d’autre n’a d’importance, prêt à exulter à la seconde où l’ennemi tombe enfin. Pourtant, j’ai bien failli me priver de cette extase lors de mon aventure sur le DLC Shadow of the Erdtree. Face à Rellana, la Chevaleresse des Lunes jumelles du Château d’Ensis, le combat s’annonçait classique mais redoutablement prenant, notamment grâce à une deuxième phase très intense et une bande-son magistrale. J’étais prêt pour le défi. Mon armure tenait la route, ma lame-revers était améliorée au maximum et j’avais accumulé suffisamment de fragments de l’Arbre-Occulte. L’affrontement semblait équilibré. Rien n’y faisait, je n’arrivais pourtant pas à passer le cap.

Savourer la fin du voyage La fatigue s’est peu à peu installée. Passé une certaine heure, par pur caprice de vouloir terminer ma session de jeu sur une victoire, j’ai craqué. J’ai invoqué ma Lame Imitatrice pour me dédoubler sur le champ de bataille. Le résultat ne s’est pas fait attendre, j’ai littéralement écrasé Rellana sans le moindre effort. Le fameux message de victoire est apparu en grand sur mon écran, me laissant complètement vide. Aucune fierté, pas la moindre trace de joie en découvrant la nouvelle zone qui s’ouvrait pourtant à moi. Comprenez-moi bien, je ne suis pas un puriste aveuglé par la difficulté. Je n’hésite généralement pas à utiliser les invocations pour abréger un énième combat contre un dragon générique. L’enjeu était cependant bien différent ici. J’avais joué avec des dés pipés et gâché ce sentiment d’accomplissement si précieux. Shadow of the Erdtree signe la conclusion magistrale de l’univers d’Elden Ring. L’idée de devoir patienter encore trois ou quatre longues années avant le prochain chef-d’œuvre des équipes d’Hidetaka Miyazaki aurait dû me pousser à savourer chaque duel. Heureusement, la magie des sauvegardes dans le cloud m’a permis de revenir en arrière. J’ai pu effacer cette victoire expédiée et vaincre Rellana à la loyale, me promettant de ne plus jamais commettre cette erreur pour le reste de l’extension.

Une nouvelle ère s’annonce D’ailleurs, si l’attente d’une nouvelle épopée signée FromSoftware s’annonce particulièrement longue, l’éditeur d’Elden Ring a de quoi nous consoler très rapidement. Bandai Namco lève aujourd’hui même, ce 5 mars 2026, le voile sur un tout nouveau RPG. Cette annonce fait déjà trembler la sphère vidéoludique, largement habituée aux succès mondiaux de l’éditeur sur des franchises majeures comme Tekken, Digimon Story: Time Stranger, Code Vein ou encore Little Nightmares. Une page de diffusion est déjà en attente sur YouTube pour les curieux souhaitant la mettre en favori. Elle donne d’ores et déjà le ton avec une description particulièrement énigmatique précisant qu’une « sérénité sera bientôt troublée ». Le mystère reste absolu concernant la nature exacte de ce projet gardé sous clé. S’agit-il d’une licence totalement inédite ou du retour inespéré d’une franchise culte ? Dans les espaces de discussion en direct, les théories fusent de toutes parts. Certains joueurs espèrent l’annonce d’un nouveau Dark Souls, tandis que d’autres parient plutôt sur le retour de la série Tales, de Scarlet Nexus ou même de Sword Art Online. Les visuels de la miniature, extrêmement minimalistes, ne laissent malheureusement filtrer aucun indice concret. Quoi qu’il en soit, cette journée promet d’être mémorable pour tous les passionnés de jeux de rôle qui obtiendront enfin la réponse à cette fascinante énigme.