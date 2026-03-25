Call of Duty Black Ops 7 : Entre lutte anti-triche musclée et promotions inratables

On se demande souvent ce qui pousse certains joueurs à dépenser des fortunes pour obtenir un avantage injuste. Activision semble partager cette incompréhension et a décidé de frapper fort avec le lancement de la deuxième saison de Call of Duty : Black Ops 7, disponible sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Déployée trois mois après la sortie du jeu, cette mise à jour majeure du 5 février ne se contente pas d’ajouter du contenu, elle opère un véritable coup de balai dans les serveurs. L’éditeur s’attaque frontalement au marché malsain de la triche en ciblant spécifiquement les utilisateurs de périphériques externes.

Le couperet tombe sur les tricheurs

Le système Ricochet Anti-Cheat, bien connu des habitués de la franchise, passe à la vitesse supérieure. Fini l’impunité pour ceux qui branchent des accessoires tiers comme le Chronus Zen ou le XIM Matrix afin de s’offrir une visée assistée déloyale, un fléau particulièrement présent sur console. Plutôt que de bloquer bêtement le matériel, Ricochet analyse les données pour repérer des mouvements impossibles à réaliser pour un être humain normalement constitué. Face à ces comportements, les sanctions sont immédiates. Les tricheurs peuvent voir leurs armes subitement désarmées, leurs dégâts réduits à néant, ou se retrouver purement et simplement éjectés et bannis du matchmaking. Le mode classé, souvent pris d’assaut par ces joueurs malveillants, bénéficie d’ailleurs d’une sécurité drastiquement renforcée.

Une saison 2 sous le signe du renouveau

La traque des tricheurs s’accompagne d’une belle avalanche de nouveautés pour occuper la communauté. Côté multijoueur, les affrontements traditionnels en 6v6 et 2v2 s’enrichissent de plusieurs cartes inédites, à l’image de Torment, Sake ou Nexus, tout en faisant revenir quelques terrains connus. Les stratèges apprécieront le retour du mode Protection, dont l’objectif consiste à escorter un robot pacifique jusqu’au cœur de la base adverse tout en détruisant celui de l’ennemi. Les amateurs de frissons ne sont pas en reste puisque le mode Zombie accueille lui aussi une nouvelle carte. Il introduit surtout la « Survie maudite », un défi brutal où l’on démarre la partie les poches désespérément vides, faisant grimper la difficulté en flèche dès les premières secondes.

Des offres immanquables pour s’équiper

Ces ajouts suffiront-ils à relancer la machine ? Rien n’est moins sûr, d’autant que les récentes périodes de gratuité n’ont pas forcément réussi à capter un nouveau public. Cependant, une opportunité inattendue du côté des détaillants pourrait bien changer la donne. Si vous hésitiez encore à plonger dans ce titre, que le journaliste Robert Anderson de PCMag qualifie de « Black Ops 6.5 dans le bon sens du terme » grâce à sa campagne solide et son multijoueur accrocheur, c’est sans doute le moment idéal. Walmart propose actuellement la version PS5 à 34,98 $, soit une réduction massive de près de 50 % par rapport à son tarif initial de 69 $.

Un achat en entraînant souvent un autre, on réalise vite qu’un bon jeu mérite un environnement à la hauteur. Pour sublimer vos parties, les offres du jour cassent également le prix du téléviseur Sony Bravia OLED de 55 pouces avec une remise de 500 $. Et parce que le confort compte tout autant, le thermostat intelligent Google Nest Learning voit son prix chuter à 236,99 $au lieu de 279,99$. Salué par l’expert John R. Delaney pour son intuitivité redoutable, cet appareil utilise l’intelligence artificielle pour mémoriser vos préférences thermiques et faire baisser la facture d’énergie en toute discrétion. Une excellente façon de garder la tête froide pendant vos sessions de jeu intenses, tout en pilotant votre intérieur à la voix ou depuis votre smartphone.