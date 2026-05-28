L’univers Warhammer à l’assaut du mois de juin : De Darktide sur le PS Plus à la révolution cybernétique de Rogue Trader

Le mois de juin s’annonce particulièrement chargé pour les abonnés au PlayStation Plus, mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg pour les amateurs de science-fiction et de jeux de rôle tactique. Sony a récemment dévoilé sa sélection pour les formules Essential, Extra et Premium, et le programme a de quoi séduire. Dès le mardi 2 juin, et jusqu’au lundi 6 juillet, les joueurs pourront mettre la main sur trois titres majeurs : Grounded, l’ancien poulain d’Xbox qui poursuit son émancipation multiplateforme, le très brutal Warhammer 40,000: Darktide, et enfin Nickelodeon All-Star Brawl 2 pour une touche de baston plus légère. En bonus, PlayStation prolonge la disponibilité d’EA Sports FC 26, qui restera téléchargeable pour les abonnés jusqu’au 16 juin.

Le raz-de-marée Warhammer prend de l’ampleur

Si l’arrivée de Darktide sur les consoles de Sony est une excellente nouvelle pour les amateurs de coopération intense, elle s’inscrit dans un contexte bien plus vaste. L’événement Warhammer Skulls 2026 vient de s’achever, laissant derrière lui une vague d’annonces majeures, allant de nouveaux projets à des collaborations inattendues — à l’image du crossover très remarqué avec Helldivers 2. C’est pourtant du côté du RPG pur et dur que les regards se tournent aujourd’hui. Owlcat Games a profité des festivités pour lever le voile sur « The Infinite Museion », la troisième extension majeure de Warhammer 40,000: Rogue Trader, calée pour le 11 juin 2026 sur PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et la future Nintendo Switch 2.

Au-delà d’un scénario prometteur qui enverra les joueurs piller le musée secret de Trazyn l’Infini (figure emblématique du lore de la franchise) aux côtés d’un énigmatique Technoprêtre nommé Eogunn Februs, c’est une refonte mécanique profonde qui attise la curiosité. Les développeurs ont détaillé l’arrivée d’un tout nouveau système d’Augmentations cybernétiques via leur page Steam, et les implications en jeu s’annoncent massives. On ne parle pas ici de simples bonus statistiques passifs, mais d’une transformation radicale du gameplay à travers plus d’une centaine d’implants et de membres robotiques à greffer sur vos personnages.

La chair est faible : place aux implants

Concrètement, ces modifications débloquent des compétences actives et passives capables de bousculer le déroulement des combats au tour par tour. Téléportation à longue distance, attaques sournoises dans le dos des lignes ennemies, ou bonus massifs de défense : les possibilités tactiques s’élargissent de manière spectaculaire. Par défaut, chaque membre de l’équipage disposera de six emplacements de base (deux pour la tête, un pour le torse, deux pour les mains et un pour les jambes). Évidemment, l’univers de Warhammer respecte sa propre logique théologique et biologique : les personnages originaires d’un Monde-Forge ou appartenant à l’Adeptus Mechanicus bénéficieront d’emplacements supplémentaires, nature technophile oblige.

Pour couronner le tout, un emplacement dit de « Galvanisation » permettra de surcadencer l’un des implants pour décupler sa puissance durant un tour crucial. Un joker de poids, qui s’accompagne toutefois d’un contrecoup sévère au tour suivant.

L’art du compromis tactique

C’est là toute la force de cette mise à jour : Owlcat n’a pas créé un système totalement déséquilibré. Les contreparties sont nombreuses et forcent à des choix cornéliens. Certains compagnons refuseront catégoriquement de passer sur la table d’opération. Cassia, fidèle à elle-même, ne supporte pas qu’on la touche, tandis que les xenos comme Yrilet ou Marazhai n’ont que faire de la ferraille humaine. Ulfar, en tant que Space Marine, possède déjà une biologie bien trop avancée pour tolérer ce genre de modifications vulgaires. De plus, les croyances et l’alignement moral (les Convictions) bloqueront l’accès à certains matériels : un personnage strictement Dogmatique refusera catégoriquement d’équiper un implant d’origine Hérétique, et inversement.

Ajoutez à cela des malus passifs systématiques sur chaque pièce d’équipement et une sensibilité accrue aux dégâts électriques ainsi qu’aux impulsions électromagnétiques (EMP), et vous obtenez un système complexe, organique, qui promet de renouveler intégralement l’expérience de jeu. Le choix de sacrifier son humanité pour la puissance n’a jamais été aussi stratégique.