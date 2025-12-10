Sorcellerie et jeu vidéo : De l’épopée Poudlard au charme victorien de Wylde Society

Pendant de longues années, les amateurs de sorcellerie ont dû se contenter d’une véritable disette vidéoludique, si l’on écarte poliment quelques jeux mobiles vite oubliés. La franchise Harry Potter a pourtant fini par revenir sur le devant de la scène avec une ambition démesurée grâce à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Développé par Avalanche Software et édité sous le label Portkey Games de Warner Bros., ce titre promettait dès son annonce une plongée vertigineuse dans un monde ouvert regorgeant de secrets. L’objectif était clair : offrir cette liberté d’exploration que les fans réclamaient à corps et à cris, loin des couloirs scriptés des anciennes adaptations.

Le parcours du combattant du calendrier

L’accouchement de ce blockbuster ne s’est pas fait sans douleur. Révélé en grande pompe lors du lancement de la PS5 en septembre 2020, le jeu a joué avec les nerfs de sa communauté. Initialement prévu pour 2021, puis calé sur la sortie cinématographique des Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore au printemps 2022, il a enchaîné les reports. Les développeurs, hantés par le spectre du lancement catastrophique de Cyberpunk 2077, ont préféré peaufiner leur copie pour livrer une expérience optimisée et exempte de bugs majeurs. C’est finalement le 10 février 2023 que les versions PC, PS5 et Xbox Series ont débarqué, tandis que les joueurs sur PS4 et Xbox One ont dû patienter jusqu’au 5 mai. Le portage sur Nintendo Switch, véritable défi technique face à un hardware vieillissant, n’est arrivé que le 14 novembre 2023, au prix de concessions graphiques évidentes.

Une plongée inédite dans le XIXe siècle

Scénaristiquement, le titre prend le parti audacieux de s’affranchir des figures connues. L’action se déroule dans les années 1890, bien avant la naissance de Harry ou même les péripéties de Norbert Dragonneau. Si l’on ne croise pas le célèbre sorcier à lunettes, l’univers respecte scrupuleusement l’œuvre de J.K. Rowling tout en proposant une narration originale. Le joueur y incarne un étudiant capable de maîtriser une magie ancienne, convoité par Victor Rookwood, un mage noir aussi redoutable que Grindelwald, et son allié gobelin Rannrok. Entre les cours de sortilèges, l’exploration du château et la lutte contre cette menace grandissante, le jeu propose une structure dense où l’on croise tout de même quelques têtes familières, à l’image du fantôme Nick Quasi-Sans-Tête.

Quand la sorcellerie rencontre la haute société

Si l’intensité des duels magiques de Poudlard peut sembler intimidante pour certains, une alternative plus douce pointe le bout de son nez à l’horizon 2025. Lors du récent Wholesome Snack Showcase, le studio Drydock a levé le voile sur Wylde Society, un titre qui marie l’univers de la magie avec l’élégance des drames d’époque. On s’éloigne ici de l’action pure pour lorgner du côté de la « Cosy Sim », un genre qui manquait cruellement de représentation dans les décors historiques. C’est un peu comme si l’univers de Hogwarts Legacy rencontrait l’ambiance feutrée et les intrigues mondaines de la série La Chronique des Bridgerton.

Thé, esprits et rénovation

Dans Wylde Society, le joueur incarne Vivian, une sorcière débarquant dans la ville de Fairhaven au tournant du siècle pour rénover la pension de famille. Loin des champs de bataille, le gameplay s’articule autour de la vie sociale : organiser des thés, participer à des bals et grimper les échelons de la société locale. La magie y sert des desseins plus intimes, comme l’organisation de séances de spiritisme pour aider les fantômes à régler leurs affaires inachevées. Le studio a mis un point d’honneur à soigner l’immersion avec un doublage intégral, une rareté appréciable dans le genre « cosy ». Pour l’heure confirmé uniquement sur PC via Steam, le titre laisse planer le doute quant à une sortie console.

En attendant la prochaine rentrée

Ceux qui trépignent d’impatience à l’idée de goûter à cette nouvelle aventure narrative peuvent déjà se tourner vers le précédent succès du studio, Wylde Flowers. Ce dernier vient d’ailleurs de faire une apparition surprise sur PlayStation 5 et Xbox Series, offrant un parfait avant-goût du savoir-faire de l’équipe. Que l’on préfère affronter des mages noirs dans les Highlands écossais ou siroter un thé avec des esprits dans un manoir victorien, les amateurs de magie ont décidément de quoi occuper leurs soirées.