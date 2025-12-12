Square Enix sur tous les fronts : entre l’attente fébrile de Final Fantasy 16 et l’expérimentation mobile avec Dissidia Duellum

L’actualité autour de Square Enix s’emballe en cette fin d’année, marquée par un grand écart stratégique. D’un côté, le géant japonais prépare le terrain pour son prochain blockbuster sur PlayStation 5, et de l’autre, il tente de réinventer une licence culte sur mobile, non sans diviser les puristes.

Rendez-vous imminent aux Game Awards pour Valisthea

Tous les regards sont braqués sur la cérémonie des Game Awards 2022, prévue pour le 8 décembre à Los Angeles. L’événement, orchestré par Geoff Keighley, promet d’être le théâtre d’une annonce majeure pour Final Fantasy 16. Naoki Yoshida, le charismatique producteur que les fans surnomment affectueusement « Yoshi-P », a confirmé sa présence pour une « présentation en direct très spéciale ».

Si le titre concourt déjà dans la catégorie du « jeu le plus attendu » face à des mastodontes comme The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ou Hogwarts Legacy, c’est bien la date de sortie précise que la communauté espère découvrir. Nous savons déjà que l’aventure est programmée pour l’été 2023, mais le jour exact reste le dernier grand mystère.

Les astres s’alignent pour une annonce

Plusieurs indices laissent penser que l’attente touche à sa fin. Le jeu a récemment obtenu sa certification au Brésil, une étape administrative qui précède généralement de peu les annonces officielles de commercialisation. De plus, Hiroshi Takai, le directeur du jeu, confiait récemment aux colonnes de Famitsu que le développement était achevé à 95 %, promettant une date définitive avant la fin de l’année civile.

Il est peu probable que l’intervention de Yoshida concerne l’exclusivité temporaire de six mois sur PS5, une information déjà connue. Tout pointe donc vers cette fameuse date. Pour les courageux situés en France, il faudra veiller tard : la diffusion débutera à 1h30 du matin dans la nuit du 8 au 9 décembre.

Dissidia Duellum : une nostalgie douce-amère

Pendant que la branche console affûte ses armes, la division mobile propose une expérience radicalement différente avec Dissidia Duellum Final Fantasy. Une récente phase de bêta fermée a permis de mettre les mains sur ce titre free-to-play prévu pour iOS et Android l’année prochaine. Pour les vétérans de la PSP qui se souviennent des duels aériens frénétiques entre Cloud et Garland, le réveil risque d’être brutal.

Loin du jeu de combat technique d’antan, ce nouvel opus prend la forme d’un « boss battler » en équipe de 3 contre 3. L’objectif n’est plus simplement d’écraser l’adversaire contre un mur, mais de faire la course pour abattre un monstre gigantesque tout en ralentissant l’équipe adverse. Une structure qui évoque davantage un MOBA allégé qu’un Dissidia traditionnel.

Un mélange des genres déroutant

Visuellement, le jeu flatte la rétine avec une direction artistique soignée, mêlant proportions réalistes et touches d’aquarelle. Cependant, le choix de placer ces héros légendaires dans un Tokyo contemporain, vêtus de tenues modernes, peut laisser perplexe. Cela rappelle étrangement cette époque où Lightning jouait les égéries pour Louis Vuitton. Heureusement pour les puristes, les costumes de fantaisie classiques restent disponibles.

Côté gameplay, les mécaniques ont été simplifiées pour le tactile, Square Enix vantant la possibilité de jouer à une seule main. Le système de Bravoure est toujours là, mais il sert désormais de ressource : il faut accumuler 9 999 points de Bravoure en éliminant de petits ennemis ou en attaquant les rivaux pour déclencher un « Burst » et enfin endommager le boss. Les personnages sont classés par rôles (Distance, Mêlée, Soutien), renforçant ce sentiment de jouer à un League of Legends à la sauce Final Fantasy.

Le verdict provisoire

L’expérience laisse un arrière-goût de « vœu exaucé de travers ». Certes, c’est un nouveau Dissidia, mais le titre semble n’avoir gardé que le nom pour attirer l’attention, tant le gameplay s’éloigne de ses racines. Même le sous-titre « Duellum », qui évoque le duel en latin, semble hors sujet pour un combat de groupe. Si le concept d’un MOBA Final Fantasy n’est pas inintéressant en soi, ceux qui espéraient retrouver les sensations des opus originaux devront sans doute patienter encore longtemps. Espérons tout de même, pour les curieux, qu’un portage PC viendra compléter l’offre mobile à sa sortie.