PlayStation Plus : Une fin d’année 2025 explosive et rappel complet des offres

Sony Interactive Entertainment continue d’enrichir son écosystème et vient de lever le voile sur les nouveautés majeures qui intégreront le catalogue du PlayStation Plus en ce mois de décembre 2025. Alors que les joueurs se préparent pour les fêtes, le géant japonais confirme sa volonté de rivaliser avec la concurrence en proposant une sélection éclectique mêlant blockbusters récents et perles indépendantes. Pour profiter pleinement de ces annonces, une compréhension claire de la structure des abonnements, refondue il y a quelques années, demeure indispensable.

Une avalanche de nouveaux titres pour décembre 2025

Dès le mardi 16 décembre, les abonnés aux formules Extra et Premium verront leur bibliothèque s’agrandir considérablement. En tête d’affiche, Assassin’s Creed Mirage propose un retour aux sources salvateur pour la franchise. Les joueurs y incarnent Basim, un jeune voleur des rues en quête de réponses dans le Bagdad du IXe siècle, au sein d’une aventure narrative dense qui renoue avec les mécanismes d’infiltration originels. Pour ceux qui préfèrent l’action viscérale, Wo Long: Fallen Dynasty plonge le joueur dans une version dark fantasy de la Chine des Trois Royaumes, où la maîtrise des arts martiaux est cruciale pour survivre face aux démons.

L’originalité n’est pas en reste avec Skate Story, une expérience singulière où l’on contrôle un démon de verre sur une planche à roulettes dans une quête vers la lune, ou encore Granblue Fantasy: Relink, un action-RPG invitant à explorer un monde aérien fascinant, jouable en solo ou en coopération. La gestion est également à l’honneur avec Planet Coaster 2, permettant de construire des parcs d’attractions ultimes, tandis que Cat Quest III offre une aventure de pirate accessible et charmante dans un monde ouvert en 2,5D.

Concernant l’offre mensuelle accessible à tous les abonnés (y compris Essential), la sélection de décembre inclut LEGO Horizon Adventures, accompagnant la sortie de titres intenses tels que Killing Floor 3 et The Outlast Trials. Les amateurs de science-fiction et de rapidité pourront quant à eux se tourner vers Synduality Echo of Ada et le très nerveux Neon White.

L’architecture des abonnements : Essential, Extra et Premium

Pour accéder à ces contenus, il est utile de rappeler le fonctionnement du service, né du projet interne « Spartacus » et déployé en Europe le 22 juin 2022. Cette refonte avait pour ambition de contrer le modèle du Xbox Game Pass en structurant l’offre autour de trois paliers distincts, chacun englobant les avantages du précédent.

Le premier niveau, baptisé PlayStation Plus Essential, reprend la formule historique. Tarifé à 8,99 € par mois (ou 59,99 € à l’année), il garantit l’accès au multijoueur en ligne, au stockage des sauvegardes dans le cloud, à des réductions exclusives ainsi qu’à deux ou trois jeux téléchargeables chaque mois. C’est la formule de base pour le joueur standard qui ne souhaite pas modifier ses habitudes.

Le second palier, PlayStation Plus Extra, est affiché à 13,99 € par mois (99,99 € par an). Il constitue le cœur de l’offre « catalogue » en ajoutant l’accès à une bibliothèque d’environ 400 jeux PS4 et PS5, issus aussi bien des studios PlayStation que d’éditeurs tiers. C’est typiquement via cet abonnement que les joueurs peuvent accéder aux titres comme Assassin’s Creed Mirage cités plus haut.

Enfin, le PlayStation Plus Premium, proposé à 16,99 € par mois (119,99 € par an), s’adresse aux joueurs les plus exigeants. En plus de tous les avantages précédents, il ouvre les portes d’une ludothèque « rétro » de 340 jeux additionnels incluant des classiques de la PS1, PS2, PSP et PS3. Ce forfait permet également de jouer en streaming à une vaste sélection de titres (740 au total) et offre la possibilité de tester des jeux récents en avant-première pendant deux heures.

Spécificités techniques et héritage du service

L’introduction de ce système a marqué la fusion définitive entre l’ancien PS Plus et le service de streaming PlayStation Now. Une conséquence directe de cette restructuration concerne les joueurs PC : là où ils payaient autrefois un tarif unique pour le streaming, ils doivent désormais souscrire obligatoirement à l’offre Premium pour bénéficier des mêmes fonctionnalités de jeu à distance.

Il existe également des contraintes techniques notables concernant le catalogue classique. Les jeux issus de la PlayStation 3 ne sont disponibles qu’en streaming via le cloud gaming, une limitation qui exclut par ailleurs l’accès aux éventuels contenus téléchargeables (DLC) pour ces titres spécifiques. Sony maintient ici une stratégie différente de celle de Microsoft, réservant l’accès au cloud gaming uniquement à son abonnement le plus onéreux. Les abonnés actuels verront ces nouveautés apparaître automatiquement dans leurs interfaces respectives à la date indiquée, confirmant la dynamique constante d’un service qui cherche à s’imposer comme incontournable sur le marché.