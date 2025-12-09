God of War : Du triomphe de Ragnarök aux indiscrétions sur la série Amazon

Véritable fer de lance de l’écosystème PlayStation, God of War Ragnarök s’est imposé sans surprise comme l’un des titres majeurs de cette génération. Si les joueurs peuvent enfin profiter des nouvelles aventures de Kratos depuis novembre 2022, l’actualité de la franchise ne se limite pas aux consoles. Entre un succès commercial fulgurant et une adaptation en série qui se dessine chez Amazon, la saga nordique est sur tous les fronts.

Un lancement record perturbé par les fuites

L’attente était immense, et la réponse des joueurs a été à la hauteur des espérances de Santa Monica Studio. En l’espace d’une seule semaine, le titre s’est écoulé à plus de 5 millions d’exemplaires, confirmant l’engouement intact pour la licence après le renouveau opéré en 2018. La critique a suivi le mouvement, qualifiant le jeu de véritable chef-d’œuvre technique et narratif sur PS5.

Pourtant, cette sortie n’a pas été de tout repos pour Sony. Quelques jours avant la date officielle, un détaillant américain a brisé l’embargo en mettant le jeu en rayon prématurément. Cette erreur a déclenché une vague incontrôlable de « spoilers » sur les réseaux sociaux, forçant les fans à une vigilance extrême pour ne pas se gâcher la découverte de l’intrigue. Parallèlement, le studio a insisté sur la nécessité d’installer le patch « Day One ». Cette mise à jour cruciale corrigeait une liste conséquente de bugs et problèmes techniques relevés par les testeurs, garantissant ainsi une expérience optimale dès les premières heures de jeu.

Le pari risqué du cross-gen

Sur le plan stratégique, la sortie de ce blockbuster a mis en lumière les contradictions de la communication de Sony. Jim Ryan, patron de la branche PlayStation, avait initialement affirmé croire aux « générations », laissant entendre que les exclusivités profiteraient uniquement des capacités de la PS5. Or, la réalité économique a rattrapé le constructeur japonais. Ignorer le parc installé de plus de 110 millions de PS4 était impensable, d’autant que la pénurie de consoles de nouvelle génération persistait.

C’est ainsi que God of War Ragnarök est sorti sur les deux supports. Un défi technique de taille, car il fallait optimiser un jeu pesant près de 90 Go pour qu’il tourne correctement sur une machine vieillissante, tout en proposant des performances de pointe sur PS5 (avec des modes allant du 1440p à la 4K). Sony jouait gros sur ce terrain, soucieux d’éviter un scandale similaire à celui de Cyberpunk 2077 sur les anciennes consoles.

Une édition Jötnar pour les collectionneurs

Pour célébrer ce lancement, plusieurs éditions ont été commercialisées, dont la très onéreuse édition Jötnar proposée aux alentours de 230 €. Ce coffret massif, présenté dans une boîte évoquant la fresque de la Gardienne du savoir, regorge d’objets physiques et numériques destinés aux fans ultimes :

Une réplique de 40 cm du marteau Mjölnir et une sculpture des jumeaux Vanes.

Le jeu de dés Brok en finition argentée et l’anneau légendaire de Draupnir dans son sac en tissu.

Une carte en tissu de l’arbre Yggdrasil représentant les neuf royaumes.

Un vinyle 7 pouces avec deux morceaux de la bande originale composée par Bear McCreary.

Un set de pin’s (Faye, Kratos, Atreus) et un Steelbook (malheureusement sans disque physique inclus).

Divers bonus numériques, incluant la bande-son, un mini artbook Dark Horse et des cosmétiques pour les personnages.

L’avenir de la saga : le casting de la série Amazon se précise

Alors que les joueurs explorent les neuf royaumes manette en main, Amazon Prime Video travaille activement sur l’adaptation en live-action de la franchise, confirmée en 2022. Selon les dernières indiscrétions, la série se concentrerait directement sur l’arc nordique des jeux, reléguant potentiellement la trilogie grecque à de simples flashbacks.

Des fuites récentes provenant de l’insider Daniel Richtman (DanielRPK) nous donnent un aperçu crédible du casting des antagonistes. Max Parker, acteur britannique connu pour son rôle dans Emmerdale et vu récemment dans Vampire Academy, serait pressenti pour incarner Baldur. Bien qu’il ne soit pas un colosse, sa condition physique affûtée correspondrait parfaitement à la menace agile et tenace que représente ce personnage dans le jeu.

Du côté du dieu du tonnerre, c’est l’acteur Olafur Darri Olafsson qui aurait été choisi pour prêter ses traits à Thor. Aperçu notamment dans la série Severance, Olafsson possède la carrure imposante et la barbe fournie nécessaires pour incarner cette version brutale et vengeresse du personnage, telle qu’elle est dépeinte dans Ragnarök.

Quant au rôle central de Kratos, le mystère plane encore, bien qu’une liste de candidats potentiels circule. Elle inclurait des noms comme Jason Momoa, Winston Duke, Joe Manganiello, et même Christopher Judge, la voix et l’interprète du dieu de la guerre dans les jeux récents. Si ces informations se confirment, la production semble vouloir respecter fidèlement l’esthétique et l’atmosphère de l’œuvre originale.